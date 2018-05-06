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Який середній вік львів’ян?

Вероніка Рой

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У Львові проживає 757,9 тис. осіб, або 30% населення області. Середній вік мешканців міста – 40 років. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Жінок у місті налічується більше ніж чоловіків – 53%.  В обласному центрі об’єднуються економічний, освітній та культурний потенціали області. Тут зосереджено 48% промислового виробництва, зайнято 50% працівників підприємств та організацій, збудовано 54% нового житла, залучено 55% ноземних інвестицій, навчається 83% студентів області.

В останні роки Львів динамічно розвивається: створюються нові робочі місця, залучаються інвестиції, активно ведеться житлове будівництво.

Львів – культурна столиця України. Тут діють 13 музеїв, 8 театрів, 49 бібліотек, 7 концертних організацій.

У Львові діє 30 вищих навчальних закладів, в них навчається 102 тисячі студентів. Понад 4 тисячі наукових працівників працює у 66 наукових організаціях.

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