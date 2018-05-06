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У Львові погасили сувенірну поштову марку із зображенням святого Юрія

Юлія Шпак

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З нагоди празника святого Юрія та Дня міста Львова, 5 — 6 травня на подвір’ї Архикатедрального Собору святого Юра відроджено масштабний Святоюрський ярмарок, який щорічно на празник святого Юрія відбувався у Львові ще з 17 століття. Сьогодні ж — кульмінація святкового дійства. Одразу після Архиєрейської Божественної Літургії погасили сувенірну поштову марку із зображенням святого Юрія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Марка, яку ми погасили, є із зображенням святого Юрія. Ці конверти з такими марками розійдуться в Україні, і також будуть йти за кордон, де люди побачать цього нашого святого Юрія, цей Собор. Нехай Господь Бог благословить сьогодні наше дійство, щоби ми духовно росли, і нехай також дає нам до нашого життя усіх потрібних благ», — сказав Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк).

Опісля відбулась урочиста символічна церемонія відкриття благодійного Святоюрського ярмарку.

На території подвір’я Собору Юра відтворено колорит справжнього середньовічного ярмарку, а майстри українських народних ремесел організовують для гостей майстер-класи із ковальства, гончарства, ткацтва, лозоплетіння, створення ляльок-мотанок, та інших промислів, характерних середньовічному Львову. Благодійний захід здійснюється з благословення Митрополита Львівського УГКЦ Ігора (Возьняка) з метою допомогти незрячій маленькій дівчинці Катрусі Федів, яка мріє бачити.

Нагадаємо, сьогодні, у День Святого Юрія — покровителя Львова, три храми міста відзначають престольний празник. Це Архикатедральний собор св. Юра (УГКЦ), Свято-Георгіївський катедральний храм (УПЦ) та храм Великомученика Георгія Побідоносця (УПЦ КП).

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