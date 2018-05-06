У Львові патрульні затримали водія маршрутки, який їздив з підробленим посвідченням

У Львові патрульні спіймали водія маршрутки, який перевозив пасажирів з водійським посвідченням незареєстрованим у жодній із баз та з ознаками підробки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Вчора близько 8 години ранку екіпаж патрульної поліції зупинив водія маршрутки Львів-Віжомля на вулиці Городоцькій, за порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів. Штраф за таке порушення становить 255 гривень.

Під час перевірки у всіх наявних базах даних посвідчення водія видане у 1996 році, виявилося незареєстрованим. Також, на посвідченні були виявлені очевидні ознаки підробки.

На місце викликали слідчих та експертів. На 55-річного водія винесли дві постанови: за порушення правил дорожнього руху та керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом.

Нагадаємо, з 20 квітня в Україні триває операція «Перевізник», аби покращити якість та безпеку перевезень.