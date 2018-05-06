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У Львові патрульні затримали двох шахраїв-іноземців

Юлія Шпак

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У Львові патрульні «по гарячих слідах» затримали іноземців, які підозрюються у шахрайських діях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Сьогодні зранку патрульні отримали виклик від громадянина, який заявив про заволодіння його телефоном шахрайським методом на вулиці Огієнка. За словами потерпілого, 3 іноземців на автомобілі Infiniti попросили у нього телефон подзвонити, однак не повернули, а поїхали геть вулицею Листопадового чину. Чоловік запам’ятав країну реєстрації номерних знаків.

На перетині вулиць Городоцька – Степана Бандери екіпаж помітив згаданий автомобіль і одразу зупинив. В салоні перебували 2 іноземця, мешканці міста Одеса, віком 29 та 30 років. На місце викликали слідчих, а згодом, осіб доставили у Галицький відділ поліції для встановлення обставин.

 

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