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На Львівщині відзначили 103-тю річницю перемоги Січових стрільців у бою на Маківці

Юлія Шпак

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Сьогодні, 6 травня, відбулись урочисті заходи з відзначення 103-ї річниці перемоги Українських січових стрільців на горі  Маківка, що у Сколівському районі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської ОДА.

 

Віддали шану героїчному подвигу Січових стрільців, які загинули в боях з російськими окупантами, представники влади, представники громадських організацій, ветерани національно-визвольних змагань, бійці Української армії та добровольчих батальйонів, жителі навколишніх сіл та гості із інших областей України.

Урочистості розпочались із традиційного сходження на гору Маківка.  Опісля, учасники заходу поклали квіти до Меморіалу Українських Січових Стрільців.

Після чину панахиди відбулось громадське віче.

Довідка:

Бої за гору Маківку відбулись під час Першої світової війни на східному фронті в Карпатах між підрозділами австро-угорських та російських військ. Найзапекліша боротьба за гору Маківку тривала з 29 квітня до 4 травня 1915 року. У той час, як австрійські частини відступали під натиском російських військ, Українські Січові Стрільці вистояли та зуміли втримати позиції. Таким чином 55-й австро-угорська піхотна дивізія виконала передбачені стратегічні завдання.

Фото: ЛОДА

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