Минулої доби на Донбасі ворог поранив одного українського захисника

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один наш військовий отримав бойове травмування. Постраждалого оперативно доставили де медичного закладу, стан його здоров’я оцінюється, як задовільний. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційного-аналітичному центрі Національної безпеки України.

Луганський напрямок

Найбільше загострення минулої доби спостерігалося в районі Новотошківського, де противник активно застосовував міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю різних типів та калібрів.

Також під ворожим вогнем опинилися наші опорі пункти в районі населених пунктів Зайцеве, Катеринівка, Красне, Кримське, та Світлодарськ. Тут противник застосовував міномети калібру 82 мм, БМП, гранатомети та стрілецьку зброю різних типів та калібрів.

Загалом у бік наших військових було випущено півсотні мінометних мін різних калібрів. Окремі підрозділи Об’єднаних сил провели успішні рейдові дії. У ході рейду одного бойовика взято в полон.

Донецький напрямок

Зафіксовано 48 ворожих обстрілів. Найбільшу активність противник проявляв у районі Авдіївки, Гнутового, Красногорівки та Широкиного.

На світанку, близько 05:30, в районі Тоненького противник застосував ствольну артилерію калібру 122 мм. У бік наших військових було зроблено 8 артилерійських пострілів калібру 122 мм.

У той же самий час неподалік Новогнатівки вів вогонь ворожий танк, який здійснив 9 пострілів по наших позиціях.

Крім того, у нічний час, під обстрілом з міномету калібру 120 мм опинилися наші захисники в районі Авдіївки.

Решта 43 ворожих обстріли відбувалися зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних типів та БМП. Противник вів вогонь в напрямку наших опорних пунктів в районах населених пунктів Авдіївка, Березове, Верхньоторецьке, Водяне, Гнутове, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Опитне, Піски, Піщевик, Славне, Широкине.