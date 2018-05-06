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Минулої доби на Донбасі ворог поранив одного українського захисника

Юлія Шпак

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Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один наш військовий отримав бойове травмування. Постраждалого оперативно доставили де медичного закладу, стан його здоров’я оцінюється, як задовільний. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційного-аналітичному центрі Національної безпеки України.

 

Луганський напрямок

Найбільше загострення минулої доби спостерігалося в районі Новотошківського, де противник активно застосовував міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю різних типів та калібрів.

Також під ворожим вогнем опинилися наші опорі пункти в районі населених пунктів Зайцеве, Катеринівка, Красне, Кримське,  та Світлодарськ. Тут противник застосовував міномети калібру 82 мм, БМП, гранатомети та стрілецьку зброю різних типів та калібрів.

Загалом у бік наших військових було випущено півсотні мінометних мін різних калібрів. Окремі підрозділи Об’єднаних сил провели успішні рейдові дії. У ході рейду одного бойовика взято в полон.

Донецький напрямок

Зафіксовано 48 ворожих обстрілів. Найбільшу активність противник проявляв у районі Авдіївки, Гнутового, Красногорівки та Широкиного.

На світанку, близько 05:30, в районі  Тоненького противник застосував ствольну артилерію калібру 122 мм.  У бік наших військових було зроблено 8 артилерійських пострілів калібру 122 мм.

У той же самий час неподалік Новогнатівки вів вогонь ворожий танк, який здійснив 9 пострілів по наших позиціях.

Крім того, у нічний час, під обстрілом з міномету калібру 120 мм опинилися наші захисники в районі Авдіївки.

Решта 43 ворожих обстріли відбувалися зі стрілецької зброї,  великокаліберних кулеметів, гранатометів різних типів та БМП. Противник вів вогонь в напрямку наших опорних пунктів в районах населених пунктів Авдіївка,  Березове, Верхньоторецьке, Водяне, Гнутове, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Опитне, Піски,  Піщевик, Славне, Широкине.

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