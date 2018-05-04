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Завтра на Львівщині проведуть традиційний веломарафон «Львівська сотка 2018»

Олександр Косик

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У суботу, 5 травня, стартує традиційний наймасовіший аматорський веломарафон Західної України — «Львівська сотка 2018».  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Під час проведення веломарафону передбачено ситуативне перекриття руху транспорту. Маршрут пролягатиме через пл. Ринок — вул. Памви Беринди — просп. Свободи — вул. Академіка В. Гнатюка — вул. Листопадового Чину — пл. Святого Юра — вул. Митрополита Андрея — вул. Митрополита А. Ангеловича — вул. Героїв УПА — вул. Кульпарківська. Фініш у смт. Брюховичі.

За попередньою інформацією, марафон збере більше 1000 велосипедистів із різних куточків України, а також учасників – з Білорусі, Польщі, Данії, США, Бельгії, Австралії, Австрії, Нідерландів, Франції, Угорщини. Старт марафону розпочнеться від площі Ринок о 10 годині.

Програма веломарафону:

7.45-10.15 — реєстрація учасників веломарафону (пл. Ринок, 1)

10.20−10.55 — урочистий парад учасників до місця старту пл. Ринок — вул. Беринди — просп. Свободи — вул. Академіка В. Гнатюка — вул. Листопадового Чину — пл. Святого Юра — вул. Митрополита Андрея — вул. С. Бандери — вул. Кульпарківська — с. Сокільники.

11.00 год. — загальний страт за маршрутом: Сокільники — Пустомити — Щирець — Комарно — Городок — Страдч — Івано-Франкове — Лозино — Бірки. Фініш у смт. Брюховичі.

13.15 — відкриття фінішу у смт. Брюховичі.

20.00 — закриття фінішу у смт. Брюховичі.

Довідка

Траса марафону «Львівська сотка 2018» складає дистанцію довжиною у 100 км. Пройдений маршрут фіксується на контрольних пунктах, а кожен учасник, який встигне за 10 годин доїхати до фінішу, отримує медаль переможця.

Організатором заходу виступило громадське об’єднання «Львівський Велоклуб», за підтримки управління молоді та спорту ЛМР, управління фізичної культури і спорту ЛОДА та Львівської обласної федерації велоспорту.

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