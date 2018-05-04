У Львові поліцейські розшукали трьох підлітків, які після сварки з батьками пішли з дому і пропали

Львівські поліцейські протягом доби розшукали трьох неповнолітніх. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Встановлено, що вони не повернулися додому через конфлікт з батьками

Інформація про зникнення двох неповнолітніх до поліції надійшла 3 травня. Батьки 15-річної дівчини та 14-річного хлопця розповіли, що їхні діти вийшли з дому і назад не повернулися. Не прийшла додому і 13-річна дівчинка. Про це сьогодні, 4 травня, правоохоронцям повідомила її матір.

Поліцейські негайно розпочали пошуки неповнолітніх і вже за кілька годин розшукали усіх трьох здоровими та неушкодженими вдома у друзів. Під час спілкування діти повідомили правоохоронцям, що пішли з дому після сварки з батьками.

З трьома львівськими родинами поліцейські провели профілактичну бесіду.