Цієї неділі львів’ян кличуть у Ботанічний сад милуватись рододендронами

У неділю, 6 травня, львів’ян запрошують у Ботанічний сад, що на вулиці Черемшини, 44, на помилуватися рододендронами. Про це йдеться на офіційній сторінці ботанічного саду у Facebook, передає Львівський портал.

«Такої палітри кольорів, як у період цвітіння рододендронів, у нашому Саду немає. Жовті, оранжеві та рожеві,– кількість відтінків не злічити. А додайте до цього ще й бузок, Юдове дерево, деревовидний піон. Таки рай! Чекаємо на вас цієї неділі на вулиці Черемшини, 44. Приходьте з найріднішими!», – йдеться у повідомленні.