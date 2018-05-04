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Цієї неділі львів’ян кличуть у Ботанічний сад милуватись рододендронами

Юлія Шпак

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У неділю, 6 травня, львів’ян запрошують у Ботанічний сад, що на вулиці Черемшини, 44, на помилуватися рододендронами. Про це йдеться на офіційній сторінці ботанічного саду у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Такої палітри кольорів, як у період цвітіння рододендронів, у нашому Саду немає. Жовті, оранжеві та рожеві,– кількість відтінків не злічити. А додайте до цього ще й бузок, Юдове дерево, деревовидний піон. Таки рай!  Чекаємо на вас цієї неділі на вулиці Черемшини, 44. Приходьте з найріднішими!», – йдеться у повідомленні.

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