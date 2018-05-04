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Львів’ян закликають приносити на виставку техніку 1990-х років

Юлія Шпак

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Музей Міста закликає приносити стару техніку до підземель Ратуші. 18 травня під час Міжнародного дня музеїв відбудеться Pop Up Museum_stop/play/repeat. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської міської ради.

 

Темою заходу є техніка 1990-х. Тож львів’ян закликають приносити касетні аудіо- та відеопрогравачі, CD-плеєри, диски, магнітофони та інші речі, якими вони користувалися понад 15−20 років тому.

Виставка у форматі Pop Up Museum у Львові відбувається вперше. Це виставка, яка триває лише один день і до створення якої можуть долучитись усі бажаючі. Учасники приносять експонати на визначену тему. Після закінчення виставки, забирають їх із собою.

«Це музей на один день, який творимо ми з вами. Кожен учасник приносить предмет, створює для нього опис та через коротку розповідь ділиться своїм особистим спогадом, пов’язаним з цим предметом. Першою темою вирішили обрати музичну техніку 90-х, адже всі ми ще досить яскраво пам’ятаємо ті часи, коли круто було принести до школи новий альбом улюбленого гурту і разом слухати його з аудіо- чи CD-плеєра. І точно в кожного лежить вдома без потреби та чи інша техніка, касета чи магнітофон, які шкода викинути, бо з ними у нас пов’язані спогади, певні історії. Музей Міста запрошує поділитися ними у форматі Pop-up Museum», — кажуть організатори заходу.

Щоб взяти участь, власникам цікавих предметів з історією необхідно заповнити форму https://goo.gl/9pL43F.

Контакти: Музей Міста, пл. Ринок, 1 (підземелля Ратуші, вхід з боку фонтану зі скульптурою Нептуна) 093−1 080 332 Тетяна Бей, 093−7 060 688 Олександра Провозін

mumilviv@gmail.com

https://www.facebook.com/MuMiLviv/

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