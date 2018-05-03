У Золочеві затримали двоє юних братів-крадіїв

Бродівські поліцейські викрили зловмисників під час скоєння крадіжки. Ними виявились двоє братів з Рівненщини віком 22 та 15 років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Бродівське відділення поліції 2 травня за допомогою звернувся 60-річний житель міста Золочів. Чоловік повідомив, що він із сином, перебуваючи поблизу одного з сіл району, вирішили заїхати на свій дачний будинок. Коли прибули на місце, то побачили, що біля дому стоїть припаркований автомобіль «Фольксваген Гольф», а на подвір’ї «господарюють» два невідомих чоловіки.

Поліцейські, які працювали на місці події, встановили їхні особи. Ними виявились двоє братів віком 22 та 15 років, мешканці Рівненської області.

Під час огляду автомобіля, яким пересувалися зловмисники, в салоні поліцейські виявили мішки з металевими виробами, які належать заявнику. Транспортний засіб з речовими доказами вилучено.

Наразі правоохоронці перевіряють чоловіків на причетність до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.