Реабілітаційний центр «Джерело» запрошує маленьких львів’ян на велике дитяче свято

У Навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» 1 червня, у День захисту дітей, відбудеться велике дитяче свято, у програмі якого — ярмарок солодощів та сувенірів, аніматори, виступи дитячих колективів, майстер-класи для різних вікових груп дітей, фотозона, спортивні розваги, шкільний патруль поліції та багато інших сюрпризів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

Свято триватиме з 10.00 до 14.00 год. на подвір’ї центру «Джерело» за адресою проспект Червоної Калини, 86а. Вхід безкоштовний.

«Чи є серед ваших друзів або серед однолітків ваших дітей люди з особливими потребами? Чи можуть ваші діти підійти до людини на візочку і заговорити з нею? Або можливо в школі поряд навчається дитина з особливими потребами, яка потребує щирого та простого спілкування? Якщо ви хочете, щоб в суспільстві поряд знаходилися різні люди, щоб ваші діти не боялися дружити з дітьми з особливими дітьми, центр «Джерело» запрошує вас на велике дитяче свято 1 червня! Це будуть не просто веселощі та розваги — це буде свято рівності, радості, де на одному майданчику поряд буде дитина на візочку і підліток, маленькі діти і дорослі, де буде дружня атмосфера для всіх», — розповіли у Центрі «Джерело».

Посилання на подію у Facebook.

Довідка

Благодійна установа Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» заснована 1993 року батьками дітей з церебральним паралічем товариства «Надія» та волонтерами з Канади. У 2008 році, за підтримки Львівської міської ради та у партнерстві з управлінням соціального захисту, на базі «Джерела» створено Львівський міський центр реабілітації.

За 25 роки роботи Центру допомогу отримали більше 5 000 дітей та молоді віком від кількох тижнів до 45 років. Сьогодні у нас щодня займаються 170 вихованців та 200 родин в місяць отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку.

Центр «Джерело» фінансується з комунального бюджету міста Львова (50%) та за рахунок благодійних надходжень (50%).