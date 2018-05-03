Львівська залізниця попередила про зміни в розкладі руху низки приміських поїздів

Окрім поїзда №829/830 сполученням Львів–Ужгород–Львів, на час проведення робіт зазнають тимчасових змін розклад та графік руху низки інших поїздів. Зокрема з 20 по 25 травня 2018 року не курсуватиме поїзд №6019/6020 Львів–Сянки–Львів. Маршрут поїзда №6519 Мукачево–Сянки у вказаний період буде обмежено до Ужгорода, а поїзд №6549 Сянки–Мукачево відправлятиметься з Ужгорода із кінцевою зупинкою у Мукачевому. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Крім того, з 20 по 25 травня цього року за зміненим розкладом курсуватимуть наступні поїзди:

№6021 Львів–Сянки – до Калинова за діючим розкладом, Калинів 11:06-11:22, пл. 63 км 11:29-11:30, Самбір 11:37-11:39, пл. 75 км 11:46-11:47, Ваньковичі 11:53-11:54, Турчиновичі 11:57-11:58, Кар`єр-83 км 12:02-12:03, Созань 12:05-12:06, Старий Самбір 12:08-12:10, Терешів Спас 12:15-12:16, Бусовисько 12:20-12:21, Лужок 12:25-12:26, Стрілки 12:30-12:32, Лопушанка 12:37-12:38, Ясениця 12:43-12:46, Розлуч 12:52-12:53, Волосянка 12:58-12:59, Бойківська 13:04-13:06, В. Явора 13:10-13:11, Явора 13:16-13:17, Турка 13:25-13:26, Н. Яблонька 13:31-13:32, Яблонька 13:36-13:37, Турочки 13:43-13:44, Соколики 13:51-13:53, Беньова 14:00-14:01, прибуття у Сянки 14:07;

№6022 Сянки–Львів – до станції Бойківська за діючим розкладом, Бойківська 15:56-15:57, Волосянка 16:01-16:02, Розлуч 16:05-16:06, Ясениця 16:13-16:14, Лопушанка 16:21-16:22, Стрілки 16:26-16:27, Лужок 16:31-16:32, Бусовисько 16:35-16:36, Терешів Спас 16:40-16:41, Старий Самбір 16:46-16:47, Созань 16:51-16:52, Турчиновичі 16:56-16:57, Ваньковичі 17:00-17:01, пл. 75 км 17:06-17:07, Самбір 17:16-17:18, пл. 63 км 17:26-17:27, Калинів 17:35-17:44, Конюшки 17:50-17:51, Луки 17:54-17:55, Хлопчиці 17:58-17:59, Новосілки 18:02-18:03, Рудки 18:07-18:08, далі за діючим розкладом;

№6025 Львів–Сянки – до Коропужа за діючим розкладом, Коропуж 18:46-18:48, пл. 39км 18:54-18:55, Рудки 19:00-19:02, Новосілки 19:06-19:07, Хлопчиці 19:11-19:12, Луки 19:15-19:16, Конюшки 19:19-19:20, Калинів 19:28-19:29, пл. 63 км 19:37-19:38, Самбір 19:46-20:15, пл. 75 км 20:21-20:22, Ваньковичі 20:27-20:30, Турчиновичі 20:33-20:34, Кар`єр-83 км 20:37-20:38, Созань 20:41-20:42, Старий Самбір 20:46-20:47, Терешів Спас 20:53-20:54, Лужок 21:03-21:04, Стрілки 21:09-21:12, Лопушанка 21:16-21:17, Ясениця 21:24-21:25, Розлуч 21:32-21:33, Волосянка 21:36-21:37, Бойківська 21:41-21:42, В. Явора 21:45-21:46, Явора 21:51-21:52, Турка 22:01-22:02, Н. Яблонька 22:07-22:08, Яблонька 22:12-22:13, Турочки 22:19-22:20, Соколики 22:27-22:38, Беньова 22:46-22:47, прибуття у Сянки 22.54;

№6027 Львів–Сянки – до Калинова за діючим розкладом, Калинів 22:43-22:46, пл. 63 км 22:51-22:52, Самбір 22:59-23:12, пл. 75 км 23:21-23:22, Ваньковичі 23:28-23:29, Турчиновичі 23:32-23:33, Кар`єр-83 км 23:37-23:38, Созань 23:41-23:42, Старий Самбір 23:48-23:58, Терешів Спас 00:04-00:05, Бусовисько 00:09-00:10, Лужок 00:14-00:15, Стрілки 00:20-00:27, Лопушанка 00:32-00:33, Ясениця 00:41-00:42, Розлуч 00:49-00:50, Волосянка 00:53-00:54, Бойківська 00:57-01:10, В. Явора 01:14-01:15, Явора 01:21-01:22, Турка 01:30-01:31, Н. Яблонька 01:35-01:36, Яблонька 01:40-01:41, Турочки 01:47-01:48, Соколики 01:55-01:56, Беньова 02:03-02:04, прибуття у Сянки 02:11;

№6018 Сянки–Львів – до Самбора за діючим розкладом, Самбір 07:20-07:30, пл. 63 км 07:35-07:36, Калинів 07:42-07:49, Конюшки 07:54-07:55, Луки 07:58-07:59, Хлопчиці 08:03-08:04, Новосілки 08:08-08:09, Рудки 08:13-08:15, пл. 39 км 08:18-08:19, Коропуж 08:26-08:27, Хишевичі 08:33-08:34, Комарно 08:43-08:44, Поріччя 08:49-08:50, Любинь-Вел. 08:56-08:59, Містки 09:05-09:06, Ставчани 09:12-09:13, Оброшин 09:21-09:22, Скнилів 09:28-09:30, прибуття у Львів 09:40;

№6527 Мукачево–Сянки – до Ужгорода-2 за діючим розкладом, Ужгород-2 19:54-20:04, пункт МПРВ 20:07-20:08, пл. ЛВЧ-5 20:11-20:12, Ужгород 20:15-20:30, Доманинцi 20:36-20:37, Онуківці 20:40-20:41, Невицьке 20:45-20:46, Невицьке-Підз. 20:48-20:49, Кам’яниця 20:51-20:52, Ворочево 20:57-20:58, Перечин 21:04-21:06, Зарічево 21:12-21:13, Дубриничі з.п. 21:17-21:18, Дубриничi 21:21-21:23, Мирча 21:28-21:29, Малий Березний 21:33-21:34, Школа-інтернат 21:37-21:39, Великий Березний 21:43-21:45, Забродь 21:49-21:50, Пороги 21:52-21:53, Соля 22:00-22:01, 202 км 22:05-22:06, Кострино 22:09-22:10, Жорнава 22:19-22:20, Загорб 22:22-22:24, Ставне з.п. 22:28-22:29, Ставне 22:33-22:34, Луг 22:40-22:41, Волосянка 22:49-22:51, Ужок 22:57-22:58, Щербин 23:10-23:12, прибуття у Сянки 23:30.

Поїзд №7001 Львів–Мукачево з 20 по 25 травня відправлятиметься зі Львова о 07:42 і прослідує за діючим розкладом до ст. Лавочне, зворотно зі ст. Лавочне поїзд №6166 відправиться о 10:30 за діючим розкладом до Львова;

№6187 Львів–Мукачево з 20 по 24 травня слідуватиме за діючим розкладом до Лавочного, зворотно з Лавочного поїзд №6188 відправиться о 13:45 за діючим розкладом до Львова;

№6189/6507 Львів–Мукачево з 20 по 24 травня слідуватиме за діючим розкладом до Лавочного, зворотно з Лавочного поїзд №7002 відправиться о 18:10, Тернівка 18:16-18:17, Славське 18:24-18:26, Тухля 18:37-18:38, Гребенів 18:50-18:51, Сколе 19:00-19:02, Верх. Синьовидне 19:12-19:13, Ниж.Синьовидне 19:18-19:19, Ниж. Стинава 19:23-19:24, Любинці 19:28-19:29, Гірне 19:33-19:34, Конюхів 19:40-19:41, Стрий 19:50-20:10, далі за діючим розкладом до Львова.

№6157 Львів–Мукачево з 20 по 24 травня слідуватиме за діючим розкладом до Стрия;

№6165 Львів–Лавочне з 20 по 24 травня слідуватиме за діючим розкладом до Лавочного, зворотно з Лавочного поїзд №6158 відправиться о 05:52 за діючим розкладом до Львова;

№6502/6166 Чоп–Львів із 20 по 25 травня слідуватиме за діючим розкладом до ст. Воловець, зворотно з Воловця поїзд №7001 відправиться о 10:49 за діючим розкладом до Мукачевого;

№6188 Мукачево–Львів із 20 по 24 травня слідуватиме за діючим розкладом до ст. Воловець, зворотно з Воловця поїзд №6187 відправиться о 13:40 за діючим розкладом до Мукачевого;

№6506 Мукачево–Стрий із 20 по 24 травня слідуватиме до ст. Воловець. Відправлення з Мукачевого о 17:01, Мукачево-Прилад. 17:04-17:05, Кольчино 17:09-17:10, пл. Чинадієво 17:15-17:16, Чинадіїво 17:18-17:19, Карпати 17:24-17:25, Пасіка 17:28-17:29, Драчино 17:33-17:34, Свалява 17:39-17:40, Неліпино 17:44-17:45, Сасівка 17:48-17:49, Вовчий 17:54-17:55, пл. 1663 км 18:02-18:03, Занька 18:08-18:09, Яблунів 18:15-18:16, прибуття у Воловець 18:23. Зворотно з Воловця поїзд №6507 відправиться о 18:38 за діючим розкладом до Чопа;

№6508 Мукачево–Лавочне з 20 по 24 травня слідуватиме за діючим розкладом до ст. Воловець, зворотно з Воловця 21, 22, 23, 24, 25 травня поїзд №6501 відправиться о 06:01 за діючим розкладом до Мукачевого;

№6501 Лавочне–Мукачево з 21 по 25 травня вирушатиме до Мукачевого з Воловця.