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Поїзд Львів-Ужгород тимчасово не курсуватиме

Олександр Косик

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Розклад руху пасажирського поїзда №829/830 сполученням Львів–Ужгород–Львів зазнає тимчасових змін. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

 

У зв’язку з проведенням робіт із переключення залізничної інфраструктури станції Бескид у новий тунель, із 19 по 25 травня 2018 року буде призупинено рух поїздів на перегонах Лавочне–Бескид–Скотарськ. У вказаний період не курсуватиме поїзд №829/830 сполученням Львів–Ужгород–Львів:

  • зі Львова – 19, 20, 21, 22, 23, 24 травня;
  • з Ужгорода – 20, 21, 22, 23, 24, 25 травня 2018 року.

Залізничники Львівської магістралі просять пасажирів із розумінням поставитися до вимушених змін у розкладі руху цього поїзда та врахувати їх у плануванні подорожей на вказаний період.

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