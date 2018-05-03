Команда Львівщини вкотре перемогла на чемпіонаті України з водного туризму

Впродовж, 26-30 квітня, на річці Чорний Черемош неподалік села Бистрець Івано-Франківської області відбувся чемпіонат України зі спортивного водного туризму «Черемош – 2018» серед двомісних, чотиромісних катамаранів та рафтів. Команда з Львівщини здобула 3 нагороди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Учасниками змагань були спортсмени з 10 регіонів України. Організатором чемпіонату виступила Федерація спортивного туризму України, за активного сприяння Міністерства молоді та спорту України.

В рамках змагань команда Львівської обласної федерації спортивного туризму здобула три призові місця, з них два перші та одне третє. Перші місця у загальноособистому заліку посіли у класі суден катамарани чотиримісні та суден рафт. Третє місце команда виборола у класі суден катамарани двомісні у загальнособистому заліку.

Зауважимо, що команда Львівської обласної федерації спортивного туризму України є багаторічним переможцем чемпіонату України зі спортивного водного туризму «Черемош – 2018». А за підсумками цьогорічного чемпіонату, троє спортсменів виконали кваліфікаційні вимоги на звання майстра спорту України.