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Дитячий форум у Львові стартує вже наступного тижня

Омелян Шевчук

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Упродовж 10-13 травня триватиме «Дитячий Форум у Львові» – один із найбільших фестивалів України, цілковито присвячений дітям. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

Форум має на меті показати дітям, що читання – це цікаво, а також розвивати учнів у всіх сферах науки та мистецтва, виховувати соціальну відповідальність серед дітей та підлітків, залучати дітей із малозабезпечених сімей.

Простір Дитячого Форуму поділений на зони за зацікавленями. Це майданчики науки та мейкерства, крафту, літератури, зоокуточок. Щороку частина заходів включає інклюзивні події.

Цього року відвідувачам запропонують перенестися до чарівного королівства та віднайти «8 ключів Буквордсу» у форматі великої гри. Необхідно врятувати королівство шукаючи ключі, на тематичних землях, де відбуватимуться цікаві майстер-класи, ігри, книжковий ярмарок та ще багато цікавого.

Цільова аудиторія: діти молодшого та середнього шкільного віку, старшокласники, групи учнів з вчителями та бібліотекарями, юні книголюби.

Форум заснований та проводиться ГО «Форум видавців». Чим дивуватиме цьогорічний Дитячий форум видавців читайте тут.

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