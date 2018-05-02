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Спалах кору у Дрогобичі: карантин у школах не оголошуватимуть

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У дрогобицьких школах, де навчаються діти, які захворіли на кір, карантин не вводитимуть. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Дрогобицької міської ради.

 

Власне, нині відбулося друге засідання надзвичайної протиепідемічної комісії при виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради. Засідання відбулося за ініціативи та під головуванням заступника міського голови Дрогобича Василя Качмара.

В ході засідання керівник відділу охорони здоров’я ДМР Володимир Чуба повідомив, що впродовж 30 квітня та 1 травня зафіксовано поступлення ще однієї чотирирічної дитини з симптомами кору, яка є мешканкою Трускавця. Жодного випадку захворювань дітей у ЗОШ №4 та №14, де виявлено спалахи кору, більше не зафіксовано.

Отож надзвичайна протиепідемічна комісія прийняла рішення посилити санітарні заходи у школах, проводити щоденний моніторинг та медичний огляд дітей. Зважаючи на відносно низьку кількість хворих на кір дітей, комісія прийняла рішення не вводити карантин у ЗОШ № 4 та №14.

Як повідомляв Львівський портал, у У Дрогобичі – друга хвиля спалаху кору. Станом на ранок понеділка, 30 квітня, у інфекційному відділенні КНП «Дрогобицька міська дитяча лікарня» зафіксовано 11 звернень хворих на кір дітей. Відтак 30 квітня, заступник міського голови Дрогобича Василь Качмар скликав оперативне засідання надзвичайної протиепідемічної комісії при виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради для прийняття відповідних рішень щодо запобігання зростанню кількості хворих і убезпечення здорових дітей, зокрема учнів шкіл Дрогобича.

 

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