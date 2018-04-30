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У Дрогобичі – друга хвиля спалаху кору. У школах знову введуть карантин?

Дарина Смеречанська

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У Дрогобичі зафіксовано другу хвилю спалаху кору: Батьків закликають максимально обмежити контакт дітей зі сторонніми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Дрогобицької міської ради.

 

Проте впродовж 27-29 квітня кількість хворих дітей збільшилася. Станом на ранок понеділка, 30 квітня, у інфекційному відділенні КНП «Дрогобицька міська дитяча лікарня» зафіксовано 11 звернень хворих на кір дітей: з них 7 — дрогобичан, 4 — мешканців Дрогобицького району.

З огляду на ситуацію сьогодні, 30 квітня, заступник міського голови Дрогобича Василь Качмар скликав оперативне засідання надзвичайної протиепідемічної комісії при виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради.

У ході засідання начальник відділу охорони здоров’я ДМР Володимир Чуба повідомив, що з 7 хворих на кір дрогобичан 6 госпіталізовано, їх стан середньої важкості. Вікова категорія — від 1 до 7 років. Батьки однієї дитини відмовились від госпіталізації.

Окрім того, завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Дрогобицького ММВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» Леся Янківська повідомила, що хворі на кір — учні ЗОШ №14, де зафіксовано 4 випадки, та ЗОШ№4, де зафіксовано 1 випадок.

За підсумками наради було прийнято рішення рекомендувати батькам в ці дні максимально обмежити контакти дітей зі сторонніми особами, зважаючи на вихідні. Серед батьків проводитиметься робота з роз’ясення важливості вакцинації як дітей, так і батьків.

У школах, де навчаються госпіталізовані діти, карантин не вводитимуть. Однак буде забезпечено щоденний моніторинг та медичний огляд учнів.

«Якщо впродовж вівторка кількість хворих на кір дітей зросте, я буду рекомендувати комісії вести карантин у навчальних закладах, де виявлено спалах кору», — наголосив Василь Качмар.

Наступне засідання комісії відбудеться у середу, 2 травня, о 9:00.

Окрім цього, заступник міського голови Дрогобича Василь Качмар доручив відділу охорони здоров`я ДМР звернутися до Дрогобицької районної державної адміністрації з повідомленням про ситуацію зі спалахом кору та рекомендацією вжити відповідних заходів на території Дрогобицького району.

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