Поліцейські розшукали горе-водія, що влетів у підводу із людьми і втік з місця ДТП

На Яворівщині поліцейські встановили особу водія автомобіля, який наїхав на підводу і втік з місця події. Внаслідок зіткнення двоє жінок, які пересувалися нею, були травмовані, а кінь загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Яворівського відділу поліції встановили особу водія, причетного до вчинення ДТП, що сталося в одному із сіл району. Ним виявився 24-річний односільчанин потерпілих.

Як повідомлялося раніше, 27 квітня водій легкового автомобіля скоїв наїзд на підводу, якою керував 53-річний місцевий мешканець, після чого втік з місця події. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали дві жінки, котрі їхали нею, – місцеві мешканки віком 55 та 58 років. Кінь, запряжений у підводу, загинув. Водій після зіткнення залишив місце події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Автомобіль «Опель Вектра», причетний до ДТП, вилучений. Проводиться досудове розслідування.