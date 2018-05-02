ОСТАННІ НОВИНИ

Поліцейські розшукали горе-водія, що влетів у підводу із людьми і втік з місця ДТП

Юлія Шпак

|

На Яворівщині поліцейські встановили особу водія автомобіля, який наїхав на підводу і втік з місця події. Внаслідок зіткнення двоє жінок, які пересувалися нею, були травмовані, а кінь загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники Яворівського відділу поліції встановили особу водія, причетного до вчинення ДТП, що сталося в одному із сіл району. Ним виявився 24-річний односільчанин потерпілих.

Як повідомлялося раніше, 27 квітня водій легкового автомобіля скоїв наїзд на підводу, якою керував  53-річний місцевий мешканець, після чого втік з місця події. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали дві жінки, котрі їхали нею, – місцеві мешканки віком 55 та 58 років. Кінь, запряжений у підводу, загинув. Водій після зіткнення залишив місце події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Автомобіль «Опель Вектра», причетний до ДТП, вилучений. Проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірре...

Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?
Володимир МЕЛЬНИК
Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...