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На Львівщині розшукують водія, який влетів у підводу із людьми

Омелян Шевчук

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На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля на підводу травмовані двоє жінок та загинув кінь. Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 квітня близько 23.45 в одному з сіл Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, невідомий водій керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на підводу, якою керував 53-річний місцевий мешканець, після чого втік з місця події. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали дві жінки, котрі їхали підводою – місцеві мешканки віком 55 та 58 років. Кінь, запряжений у підводу, загинув.

Правоохоронці встановлюють обставини події, а також місцезнаходження автомобіля та особу водія, котрий скоїв наїзд. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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