Львів’ян закликають прийти на спільну молитву на День міста

Щороку під час відзначення Дня міста організовують спільну екуменічну молитву представників духовенства різних християнських конфесій за Львів та львів’ян. У неділю, 6 травня, така спільна молитва відбудеться на проспекті Свободи біля фігури Божої Матері. Початок о 15.00 годині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Цьогорічна традиційна екуменічна молитва до Дня міста вже вдруге відбудеться біля фігури Божої Матері на проспекті Свободи. Для усіх львів’ян та гостей нашого міста це унікальна можливість духовного єднання у часі доленосних випробувань. Попри всі труднощі, війну та втрати, український народ досі не позбувся надії на звільнення від усіх ворогів і справедливість. Молитва до Дня міста вкотре збере християн усіх конфесій Львова як одну велику родину, щоб в особливий спосіб звернутись до Господа і просити благополуччя для свого міста та держави, нової надії для кожного із нас та мирного майбутнього», — зазначив працівник управління внутрішньої політики ЛМР, співорганізатор події Петро Залуга.

До молитви запрошують приєднатися усіх львів’ян та гостей міста.