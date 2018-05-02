Чим дивуватиме органний зал Львова у травні?

У травні у Львівському органному залі відбудеться 34 концерти. На початку місяця сцена Органного залу прийматиме виконавців двічі, а то й тричі на день. Серед них — багато музикантів зі світовим ім’ям. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

25 та 26 травня відбудуться два концерти за участю легендарної скрипальки Мідорі Ґото, яка гратиме разом зі своїм учнем, відомим львів’янином Орестом Смовжем. Скрипкові концерти Баха та Кончерто Ґроссо Шнітке для двох скрипок з оркестром — це те, що не може пропустити жоден меломан.

27 травня відбудеться концерт дуету з Бельгії — Тун Фрет (флейта) та Вероніка Ільченко (фортепіано) гратимуть твори композиторів, натхненних традиційною музикою своїх країн.

30 травня два хори Zamirchoir та Ashirachoir співатимуть пісні єврейських та німецьких композиторів під керівництвом відомих дириґентів Іцхака Тавьора та Барбари Байєр. Справжній приклад примирення та дружби між Сходом і Заходом, Ізраїлем та Німеччиною.

23 травня у стінах Органного залу лунатиме «Автентична барокова музика» у виконанні гобоїста Константіна Яковлєва (Росія), скрипальки Лесі Дерменжі, віолончеліста Дмитра Ніколаєва, флейтистки Наталії Павлів та клавесиністки Анни Іванюшенко. Такий незвичний склад гратиме твори Вівальді, Кореллі, Генделя, Телемана й Фаша.

Плануються цікаві проекти за участю львівських музикантів. Наприклад, 1 травня всіх запрошують на «Кавову кантату» Йоганна Себастьяна Баха у виконанні Оркестру барокової капели. 18 травня відбудеться «Ніч Ґустава Малера» — проект музиканта Сергія Гаврилюка, де звучатимуть «Пісні померлих дітей» та Фортепіанний квартет.

Серед гостей Органного залу у травні також будуть ужгородський хор Cantus, органіст із Німеччини Дуґлас Брюс, піаніст з Києва Антоній Баришевський, київські гітаристи Володимир Доценко та Андрій Остапенко.

На початку травня в Органному залі відбудуться два концерти в рамках Гітарного фестивалю Guitar Vik, а 18 та 19 травня Органний зал прийматиме ІІІ Міжнародний хоровий фестиваль «Львівські зустрічі».

Цікаві програми підготували також солісти Органного залу. 11 травня баритон Владислав Тлущ та сопрано Інна Калугіна запрошують на концерт MOZART BUFFA, який складатиметься з відомих арій моцартівських опер.

1 та 16 травня Надія Величко гратиме твори своїх улюблених композиторів, шостого — органну музику Сезара Франка, 13-го в її виконанні звучатимуть марші та адажіо, а 19-го разом із валторністом Назаром Базівим Надія виконає концерт «Драматичні кантилени».

Олена Мацелюх 4 травня гратиме молитви для органу, 20-го — фуги з прелюдіями, 23-го — твори Ваґнера і Ліста. А 17 і 24 травня відбудеться улюблений багатьма концерт «Пори року» з творів Вівальді та Баха у виконанні Олени Мацелюх (орган), Марка Комонька (скрипка) та Ольги Куц (живопис).

На традиційних ланч-концертах цього місяця виступатимуть Ольга Єфремова з Одеси, Богдан Дем’яненко та Євгенія Кравченко з Києва, Ольга Чундак з Ужгорода, Софія Рокіщук та Світлана Позднишева зі Львова.