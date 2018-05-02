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17-річна львів’янка, яку минулого тижня насмерть збив автомобіль, була успішною легкоатлеткою

Соломія Григор'єва

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Дівчина, яку 26 квітня на проспекті Чорновола смертельно травмував автомобіль, виявилась призеркою Чемпіонату України з бігу. Про це повідомила Федерація легкої атлетики Львівської області, передає Львівський портал.

 

«26 квітня жахливо і трагічно обірвалось життя юної легкоатлетки Овсінської Оксани. Спортсменка потрапила під автомобіль на регульованому світлофором пішохідному переході на вулиці Чорновола. Фатальна ДТП забрала у вічність 17-річну призерку Чемпіонату України з бігу на 2000 метрів з перешкодами», – йдеться у повідомленні.

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