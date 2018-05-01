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У Львові подорожчали абонементські картки на проїзд в електротранспорті

Олена Карп'юк

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Від сьогодні, 1 травня, у Львові зросла вартість абонементських карток на проїзд у трамваях і тролейбусах міста. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Відтепер абонементська картка коштуватиме :

  • місячна проїзна картка для користування в електротранспорті для підприємств, установ та організацій м. Львова – 200 грн;
  • загальна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 160 грн;
  • електронна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 150 грн;
  • пільгова місячна проїзна картка для користування в електротранспорті для учнів та студентів – 80 грн;
  • електронна триденна проїзна картка для користування в електротранспорті – 50 грн.

Нагадаємо, вартість разового проїзду у міському електротранспорті до 5 грн Львівська міськрада підняла 16 квітня. Втім до 1 травня пасажири могли ще користуватись придбаними раніше абонементськими або так званими «місячними» картками.

Водночас Львівський портал раніше повідомляв, що тариф у 5 грн за проїзд в електротранспорті буде найбільшим серед всіх міст України.

Підняття тарифу на проїзд зумовлене подорожчанням електроенергії, ростом мінімальної зарплати та збитковістю ЛКП «Львівелектротранс».

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