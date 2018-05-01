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Нетверезий водій, що ледь не збив у Винниках дитину, пив за кермом пиво

Олена Карп'юк

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Вчора, 30 квітня, патрульні отримали повідомлення про те, що у Винниках водій автомобіля Audi, п’ючи за кермом пиво, ледь не збив дитину на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

 

«Патрульні виявили вказаний транспортний засіб через дві хвилини після виклику. Водій дійсно пив пиво, в руках тримав цигарку, а з автомобіля голосно лунала музика. Його зупинили, попросили вимкнути музику та пред’явити документи. На що чоловік сказав, що забув їх.

Водій поводився зухвало та мав очевидні ознаки сп’яніння. Він вийшов з автомобіля та закурив ще одну сигарету. Інспектор попросив її загасити, проте водій проігнорував вимогу. Так як чоловік поводився агресивно, ігнорував всі вимоги та спілкувався з офіцерами поліції в грубій формі, патрульні застосували до кайданки», – йдеться у повідомленні.

На чоловіка склали протокол затримання та доставили до відділу поліції. Там встановили його дані та запропонували пройти перевірку на стан сп’яніння, однак водій відмовився.

Інспектори також склали на чоловіка протокол за нетверезу їзду, винесли постанову за керування без документів та куріння в громадському місці. Подальшу долю водія буде вирішувати суд.

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