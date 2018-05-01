На Львівщину хотіли ввезти старовинні російські монети

Сьогодні, 1 травня, у пункті пропуску «Шегині» під час огляду однієї з автівок, що прямувала до України, прикордонники знайшли незадекларовані старовинні та сучасні монети. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

66-річний мешканець Львівщини, їдучи автомобілем, обрав смугу «зелений коридор». Натомість під час перевірки прикордонники знайшли в багажному відділі машини старовинні монети часів Російської Імперії та сучасні монети Великобританії.

Колекційні предмети вилучили представники фіскальної служби для проведення подальшої експертизи.