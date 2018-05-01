На Донбасі український військовий вчинив самогубство

На Донбасі покінчив життя самогубством український військовослужбовець. Про це сьогодні, 1 травня, повідомив начальник штабу Об’єднаних сил – перший заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний, пише «Укрінформ».

«Повідомляємо, що зранку 30 квітня покінчив життя самогубством один із військовослужбовців Об’єднаних сил. Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання», – заявив Валерій Залужний.

За його словами, на місці події працювала слідчо-оперптивна група, зараз триває розслідування, результати якого будуть оприлюднені згодом.

«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого», – додав Залужний.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 30 квітня на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).