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Львів вперше прийматиме міжнародний турнір із баскетболу серед ветеранів

Олена Карп'юк

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Із 4 по 6 травня у Львові вперше відбудеться міжнародний турнір із баскетболу «Відкритий Кубок Львова» серед ветеранів, яким більше 65 років. Про це Львівському порталу повідомили міській федерації баскетболу.

 

Турнір, присвячений пам’яті відомих баскетболістів Львівщини, відбуватиметься у спорткомплексі «Львівської Політехніки». Участь у ньому візьмуть баскетболісти Львова, Кошице, Клайпеди та Вільнюса, яким за 65 років.

«Впевнений, що турнір буде цікавим, адже у ньому візьмуть участь ветерани старші 65 років. Для прикладу, за команду з Клайпеди виступатиме гравець, якому уже, уявіть собі, 82 роки. Як організатор турніру, хочу зробити пам’ять тим видатним баскетболістам Львівщини, з якими я жив, і яких, на жаль, уже немає разом із нами. Ці люди демонстрували хороші спортивні результати і показували баскетбол вищого ґатунку. Яскравий приклад – олімпійський чемпіон Віктор Панкрашкін», – розповів організатор турніру Орест Тимочко.

Особливістю щорічного турніру, який вшанує пам’ять видатних баскетболістів, є те, що він відбувається у різних містах: після Львова він проходитиме у Вільнюсі, Клайпеді та Кошице.

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