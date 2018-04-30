ОСТАННІ НОВИНИ

Прес-центр штабу АТО нині припиняє свою діяльність

Дарина Смеречанська

|

Прес-центр штабу АТО сьогодні, 30 квітня, припиняє свою діяльність і передає естафету прес-центру штабу Об’єднаних сил. Про це повідомляє Facebook-сторінка штабу.

 

«Разом із силами Антитерористичної операції ви чотири роки поспіль інформували суспільство про події на охопленому війною Донбасі, перебуваючи поруч з українськими захисниками в окопах захищали Україну на інформаційному фронті. Щодня у телеефірах й на сторінках видань ви розповідали світу про кращих синів України, справжніх воїнівта їхній непідробний героїзм на лінії зіткнення. Навіть, коли смерть дихала вам в обличчя, продовжували ризикувати життям заради правди в ефірі та стрічках новин.
Керівництво АТО та колектив прес-центру Штабу щиро дякує кожному журналісту, відеооператору, фотографу та водіям, які працювали в районі проведення АТО, за співпрацю, об’єктивне висвітлення подій, надання правдивої інформації про діяльність підрозділів ЗС України і таку необхідну підтримку наших бійців в окопах», – мовиться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірре...

Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?
Володимир МЕЛЬНИК
Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...