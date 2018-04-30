Прес-центр штабу АТО нині припиняє свою діяльність

Прес-центр штабу АТО сьогодні, 30 квітня, припиняє свою діяльність і передає естафету прес-центру штабу Об’єднаних сил. Про це повідомляє Facebook-сторінка штабу.

«Разом із силами Антитерористичної операції ви чотири роки поспіль інформували суспільство про події на охопленому війною Донбасі, перебуваючи поруч з українськими захисниками в окопах захищали Україну на інформаційному фронті. Щодня у телеефірах й на сторінках видань ви розповідали світу про кращих синів України, справжніх воїнівта їхній непідробний героїзм на лінії зіткнення. Навіть, коли смерть дихала вам в обличчя, продовжували ризикувати життям заради правди в ефірі та стрічках новин.

Керівництво АТО та колектив прес-центру Штабу щиро дякує кожному журналісту, відеооператору, фотографу та водіям, які працювали в районі проведення АТО, за співпрацю, об’єктивне висвітлення подій, надання правдивої інформації про діяльність підрозділів ЗС України і таку необхідну підтримку наших бійців в окопах», – мовиться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).