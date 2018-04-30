Пожежу на горі Захар Беркут гасила майже сотня надзвичайників

Пожежу сухостою, яка спалахнула 29 квітня на горі Захар Беркут, ліквідовували 96 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 29 квітня о 15:25 до пожежників надійшло повідомлення, що в с. Волосянка Сколівського району горить суха трава.

Рятувальники оперативно прибувши до місця пожежі почали ліквідовувати займання та евакуйовувати туристів з гори, через неможливий спуск на підйомнику Славська пошукова рятувальна група виводила людей безпечними шляхами, також автомобілем оперативно-рятувальної групи “mitsubishi L200” було вивезено з гори дітей та жінок. Загалом евакуйовано 71 туристів з яких 46 спустились самостійно.

Як зазначається, складність пожежі полягала в тому, що через особливості ландшафту було неможливо доїхати пожежною технікою, та рятувальникам довелось ліквідовувати займання ручними хлопавками. Окрім цього, вогнеборці під’єднали 2 мотопомпи, аби здійснювати перекачування води із місцевого потічка.

Пожежу локалізували о 20:18 та повністю ліквідували о 21:36.

На місці працювали пожежні підрозділи с. Славське, м. Сколе, м. Стрий, м. Моршин, м,Дрогобич, Загін технічої служби, 2 Спеціальний центр швидкого реагування та оперативна група Головного управління ДСНС у Львівській області. Загалом залучено 96 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки.