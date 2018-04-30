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Мешканців Львівщини запрошують на «Свято Весни у Славсько»

Юлія Шпак

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Мешканців Львівщини запрошують на «Свято Весни у Славсько», яке організовує Славська об`єднана територіальна громада Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Т6 травня 13:00 год на центральній площі біля Народного дому (смт. Славське, вул.Шептицького 3) вперше  відбудеться захід «Свято Весни у Славсько».Д о організації  свята будуть долучені  місцеві мешканці, підприємці та місцеве управління.

Запрошуємо усіх мешканців та гостей Львівщини відвідати свято та отримати позитивні емоції.

У програмі свята на гостей чекають:

– виступи місцевих колективів та дитячих танцювальних груп;

– конкурси та супровід ведучого;

– розваги для дітей (майстер-класи, аквагрим);

– флешмоб (запуск в небо кольорових літачків);

– приготування лиганців;

– укротека з топ DJ України – MicikGonibez.

Додаткову інформацію можна одержати за тел.  093 762 87 60 Ірина Бардин; 067 252 17 29  Світлана.

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