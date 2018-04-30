Кубки Ліги чемпіонів УЄФА презентували у Львові

Сьогодні у парку «На Валах» у Львові відбулась урочиста презентація, присвячена прибуттю найголовніших футбольних клубних трофеїв Європи — кубків Ліги чемпіонів УЄФА. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Львів, я вас усі вітаю з цим святом. Я зараз відчуваю футбольне натхнення. Адже саме у Львові наша національна дружина завжди перемагає і завжди дає бій нашим суперникам на міжнародній арені.

Київ буде приймати ці два фінали 24 і 26 травня. Тому ці трофеї подорожують Україною. І саме зараз у Львові ці кубки завершують це турне. І наступними вже тільки переможці турніру зможуть до них доторкнутись і сфотографуватись. Саме Львів — це остання можливість для вболівальників долучитись до цього футбольного свята і передати наступному переможцю красу нашої країни, красу футбольної столиці — міста Львова, вашу енергію, енергію сердець вболівальників.

Саме зі Львова ми очікуємо наших майбутніх футбольних зірок, щоб вони колись вже як переможці привезли до нас ці трофеї”, — сказав Андрій Павелко, президент Федерації футболу України

«Я колись Кубок радянського союзу піднімав вверх і ніс по Львову. Я хочу щоби Кубок європейських чемпіонів, коли ви підростете, або Кубок Європи так само стояв у Львові. Слава Україні!», — сказав присутнім Ігор Кульчицький, багаторічний капітан «Карпат», володар Кубка СРСР 1969.

Вболівальники можуть фотографуватися із чемпіонськими трофеями. Всіх охочих запрошують у парк «На Валах» з 16.00 год, аби побачити кубки Ліги чемпіонів УЄФА наживо.

Нагадаємо, побачити кубки мають змогу футбольні вболівальники шести міст України — Львова, Києва, Маріуполя, Дніпра, Харкова та Одеси.

Старт показу кубків Ліги чемпіонів УЄФА розпочався 21 квітня на Майдані Незалежності у Києві. Презентація кубків триває в рамках підготовки до проведення фіналів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів.