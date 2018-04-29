На Львівщині дідусь впав у річку і потонув

На Львівщині у річці втопився чоловік. Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік загинув внаслідок нещасного випадку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, у Бродівське відділення поліції 27 квітня надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл району про те, що зранку у річці, що протікає селом, вона виявила тіло свого 70-річного односельчанина без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Попередньо встановлено, що чоловік ввечері 26 квітня переходив містком річку, впав і втопився.

Проводиться досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу, під час якої медики встановлять причину смерті чоловіка.