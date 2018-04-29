Білоруси, чиє авто зірвалося із гори, перебувають у лікарні

Учасники міжнародної трофі-експедиції, чиє авто вчора покотилося шкереберть із гори, приїхали із Білорусі. Потерпілі із травмами перебувають у Турківській лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Як відомо нещасний випадок трапився вчора о 14:41 із учасниками міжнародної трофі-експедиції «Карпатський Кордон ’18». Позашляховик Land Rover перекинувся на горі між селами Либохора та Карпатське Турківського району.

Внаслідок ДТП травми отримало двоє громадян Білорусі. Зокрема, 45-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, забої та перелом ребра, а його 52-ічний товариш відбувся закритою черепно-мозковою травмою та забоями. Потерпілих з місця події у супроводі медичного працівника евакуйовано в Турківську ЦРЛ.

Стан потерпілих середньої важкості.

Про подію повідомлено почесного консула Республіки Білорусь в м. Львові.

Раніше Львівський портал опублікував відео, як на Львівщині у ДТП потрапили учасники трофі-експедиції (18+)