На Львівщині у ДТП потрапили учасники трофі-експедиції (18+)

Під час міжнародної трофі-експедиції «Карпатський Кордон ’18», в селі Карпатське Львівської області з з гори злетіла машина. Про це повідомляє у соціальній мережі Facebook депутат Франківської міськради Володимир Олійник.
За його даними, медики надали першу медичну допомогу. Львівська рятувальна служба вислала машину, яка в тій ситуації не дуже допоможе, бо для потерпілих потрібна евакуація вертольотом.
Він також повідомляє, що у людей травми пов’язні з хребтом та опорно-руховим апаратом. На даний момент їх забрали з місця аварії, і доставили до місця, де медики зможуть надати їм допомогу. Тел. Людини яка є на місці +380671932067.
Тим часом на сторінці експедиції повідомляють, що пасажири відбулися переломами ребер, а також опублікували відео, як автомобіль перекидаючись падає із гори.
Зауважимо, що на відео присутня ненормативна лексика.
Відео: Polniy Privod
Омелян Шевчук