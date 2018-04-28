У Червонограді врятували двох малюків, які зачинилися у квартирі

У Червонограді рятувальники відчинили двері квартири, у якій зачинились двоє малюків одного і чотирьох років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.
За даними відомства, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Червонограді на вул. Шевченка, 9 в квартирі на 5-му поверсі житлового будинку зачинились двоє дітей, 2014 та 2017 років народження.
По допомогу звернулася матір дітей, яка вийшла з помешкання, а двері квартири зачинились.
На місце події негайно прибули рятувальники. За допомогою підручних засобів рятувальники відкрили двері квартири.
За час відсутності дорослих діти не постраждали та медичної допомоги не потребували.
Омелян Шевчук