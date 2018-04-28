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У Червонограді врятували двох малюків, які зачинилися у квартирі

Омелян Шевчук

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У Червонограді рятувальники відчинили двері квартири, у якій зачинились двоє малюків одного і чотирьох років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Червонограді на вул. Шевченка, 9 в квартирі на 5-му поверсі житлового будинку зачинились двоє дітей, 2014 та 2017 років народження.

По допомогу звернулася матір дітей, яка вийшла з помешкання, а двері квартири зачинились.

На місце події негайно прибули рятувальники. За допомогою підручних засобів рятувальники відкрили двері квартири.

За час відсутності дорослих діти не постраждали та медичної допомоги не потребували.

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