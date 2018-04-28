200 туристів зі Львова «застрягли» в аеропорту Шарм-ель-Шейха

Понад добу у єгипетському «полоні» живуть пасажири авіакомпанії YanAir, чий рейс був скасований із невідомих причин у п’ятницю не прибув до Львова. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила одна із пасажирок скасованого рейсу Анна Сало, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми в єгипетському полоні! Вже майже добу не можемо повернутись додому, рейс Шарм- Ель-Шейх, авіакомпанія YanAir 5216! Ніхто ніякої інформації не надає. Нас до 200 людей з них 45 дітей, всі голодні і дуже змерзли! Діти плачуть, а всім байдуже і ми у безвихідній ситуації», – заявила жінка.

Як пообіцяв начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, в ефірі одного із телеканалів, літак з України забере туристів ще сьогодні, 28 квітня.

«За інформацією туроператора та українського консула, громадяни України, які не змогли повернутися до Львова вчора, наразі розмістили в одному з готелів міста та частина з них таки залишалася в аеропорту», – зазначив він.

Літака з України, який забере туристів, очікується після обіду.

Як повідомляє УП, Кирилич також додав, що аеропорт Львова не мав можливості прийняти літак, замовлений туркомпанією у авіакомпанії EGYPTAIR, тому довелося замовляти літак з України.

Тим часом у коментарі Львівському порталу керівник аеропорту «Львів» Тетяна Романовська повідомила, що львівське летовище регулярно приймає літаки великого класу і жодних відмов не надавало.

«Аеропорт «Львів» заявив про готовність обслужити і прийняти літак EgyptAir, із пасажирами, які застрягли у Єгипті. Цей рейс декілька раз переносився та очікувався сьогодні вночі. Врешті приліт був скасований і це – не з вини аеропорту. Наше летовище було і залишається готове прийняти цей борт», – зазначила Тетяна Романовська.

Повернення туристів до Львова, що понад добу очікують свого рейсу, планується сьогодні ввечері.

«Зараз очікуємо рейс авіакомпанії YanAir із Хургади, який біля 16.00 зі Львова вирушить із туристами до Шарм-Ель-Шейху, адже вони мали вилетіти на відпочинок ще вчора. І тоді цей літак забере туристів, які застрягли у аеропорту . Їхнє прибуття до Львова очікується сьогодні ввечері», – уточнила Тетяна Романовська.

Водночас, начальник оперативної зміни Центральної диспетчерської аеропорту «Львів» Тетяна Степанова також опублікувала копію документу, що підтверджує готовність аеропорту «Львів» прийняти резервний літак А-330.

«Такого типу борти не є для нас проблемою, у березні цього року ми вже мали змогу обслужити такий тип повітряних суден. Цей рейс було внесено до добового плану польотів, попереджено усі відповідні служби аеропорту, ми чекали літак із туристами без жодних проблем. Чому його було відмінено, це питання не до нас», – обурилася заявами представників МЗС Тетяна Степанова.