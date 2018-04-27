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Завтра до Львова привезуть ікону Божої Матері Зарваницької

Юлія Шпак

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Завтра о 12.30 на Велотреку СКА відбудеться молитва з піснями Тезе, на яку привезуть ікону Божої Матері Зарваницької. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Львів’яни та гості міста матимуть можливість вшанувати чудотворну ікону Богородиці під час молитви з братами Тезе.

«За народними переказами, ченцю із Зарваниці явилась Матір Божа, і на тому місці він побудував каплицю, а згодом — і церкву. Ікона відома численними зціленнями та чудами. Щороку десятки тисяч людей приїжджають помолитись до Матінки Божої та вшанувати чудотворну ікону. Тож запрошуємо Вас на особливу молитву Тезе із піснями, читанням Євангелія та перебуванням у тиші», — зазначають організатори.

Усіх львів’ян та охочих будуть раді бачити на молитвах Тезе, які відбуватимуться в СКА Велотрек та на різних парафіях міста:

— п’ятниця — о 18.00 (СКА);

— субота – о 12.30(СКА) та о 19.15 у храмах Львова;

— неділя – о 19.15 (СКА);

— понеділок – о 12.30 та 19.15 (СКА);

— вівторок — о 9.30 завершальна молитва (СКА).

Варто зазначити, що Львова вже прибуло близько трьох сотень паломників. Львів’ян закликають бути привітними з учасниками Тезе.

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