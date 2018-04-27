ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканців Львівщини запрошують на пішохідну екскурсію в гори до старовікових лісів

Юлія Шпак

|

Природний парк «Сколівські Бескиди» запрошує на пішохідну екскурсію в гори до старовікових лісів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Старовікові ліси – це ліси, які тривалий час розвивалися природним шляхом, не зазнали істотного впливу людини. Вони виконують важливі захисні та охоронні функції, відіграють істотну роль у підтриманні біологічного різноманіття.

Довжина пішого маршруту становить 5 км. Час проходження 3-3,5 год. Прибувши на з/д вокзал м. Сколе прямуємо до рекреаційного пункту Павлів потік, який знаходиться за мостом через річку Опір. Саме тут розпочинається маршрут до старовікових насаджень. Праворуч від стежки можна побачити залишки греблі, яка регулювала рівень води на Павловому потоці. Прямуючи стежкою близько 300 м з правого боку від маршруту розташовані туристичні бази «Гуцулка» та «Пролісок», які є об’єктами стаціонарного відпочинку. За туристичною базою влаштовані сходи вниз до потоку, до, так званого, «малого водоспаду». Це природне відслонення пісковиків з перепадом води в 0,5-0,7 м. Павлів потік в цьому місці має широке мальовниче русло, яке оточене з усіх боків деревами.

Далі прямує маршрут кладкою через потік і виходить на окраїну поляни, та входимо у ялицеве насадження. Перетнувши маленький потічок праворуч заходимо в штучно створені смерекові насадження, які поступово переходять у старовікові ялицево-букові деревостани на схилі ПнСх експозиції 250 та висотою над рівнем моря 600-800 м, віком 165 років. Головними лісоутворюючими породами являється бук лісовий, ялиця біла, клен-явір з домішками ялини європейської (смерека) та берези повислої. Середня висота насадження перевищує 30 метрів. Відвідувачі маршруту також можуть відслідкувати процеси природного відновлення лісу.

Вийшовши на верхню точку даного маршруту можна помилуватись мальовничими краєвидами Карпатських гір. Вздовж маршруту можна зустріти велику кількість трав′янистих рослин, а також такі, що є регіонально рідкісними для регіону, а саме: петрів хрест лускатий, аґрус відхилений, два види папороті – листовик сколопендровий та ребрівка звичайна. Також Вашу увагу привернуть зарості скополії карніолійської, яка занесена до Червоної книги України.

Контактний тел.: 095-694-15-64 (Іванна Іваникович); 097-478-68-61 (Юрій Волос).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У львівського осередку Аграрної партії нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірре...

Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?
Володимир МЕЛЬНИК
Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...