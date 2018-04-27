Мешканців Львівщини запрошують на пішохідну екскурсію в гори до старовікових лісів

Природний парк «Сколівські Бескиди» запрошує на пішохідну екскурсію в гори до старовікових лісів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Старовікові ліси – це ліси, які тривалий час розвивалися природним шляхом, не зазнали істотного впливу людини. Вони виконують важливі захисні та охоронні функції, відіграють істотну роль у підтриманні біологічного різноманіття.

Довжина пішого маршруту становить 5 км. Час проходження 3-3,5 год. Прибувши на з/д вокзал м. Сколе прямуємо до рекреаційного пункту Павлів потік, який знаходиться за мостом через річку Опір. Саме тут розпочинається маршрут до старовікових насаджень. Праворуч від стежки можна побачити залишки греблі, яка регулювала рівень води на Павловому потоці. Прямуючи стежкою близько 300 м з правого боку від маршруту розташовані туристичні бази «Гуцулка» та «Пролісок», які є об’єктами стаціонарного відпочинку. За туристичною базою влаштовані сходи вниз до потоку, до, так званого, «малого водоспаду». Це природне відслонення пісковиків з перепадом води в 0,5-0,7 м. Павлів потік в цьому місці має широке мальовниче русло, яке оточене з усіх боків деревами.

Далі прямує маршрут кладкою через потік і виходить на окраїну поляни, та входимо у ялицеве насадження. Перетнувши маленький потічок праворуч заходимо в штучно створені смерекові насадження, які поступово переходять у старовікові ялицево-букові деревостани на схилі ПнСх експозиції 250 та висотою над рівнем моря 600-800 м, віком 165 років. Головними лісоутворюючими породами являється бук лісовий, ялиця біла, клен-явір з домішками ялини європейської (смерека) та берези повислої. Середня висота насадження перевищує 30 метрів. Відвідувачі маршруту також можуть відслідкувати процеси природного відновлення лісу.

Вийшовши на верхню точку даного маршруту можна помилуватись мальовничими краєвидами Карпатських гір. Вздовж маршруту можна зустріти велику кількість трав′янистих рослин, а також такі, що є регіонально рідкісними для регіону, а саме: петрів хрест лускатий, аґрус відхилений, два види папороті – листовик сколопендровий та ребрівка звичайна. Також Вашу увагу привернуть зарості скополії карніолійської, яка занесена до Червоної книги України.

Контактний тел.: 095-694-15-64 (Іванна Іваникович); 097-478-68-61 (Юрій Волос).