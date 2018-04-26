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У Львові вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Юлія Шпак

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Сьогодні, 26 квітня, минає 32-й рік з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції — однієї із наймасштабніших техногенних катастроф в історії людства. У Львові представники міської та обласної влади, громадськість спільно з людьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, духовенством, вшанували ліквідаторів наслідків аварії. Також від громади міста було вручено подяки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Так, до пам’ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля» поклали квіти. Там же провели чин панахиди за жертвами аварії на Чорнобильській АЕС. Хвилиною мовчання вшанували всіх, хто загинув. Опісля відбулось громадське віче.

Опісля відбулась зустріч керівництва області та міста з постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи в приміщенні кінотеатру «Кінопалац ім. О. Довженка». Начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин вручив від громади міста подяки.

Так, за мужність і високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, та активну соціальну діяльність у вирішенні проблем постраждалих внаслідок катастрофи, подяки від громади міста отримали:

— Лукашов Юрій Павлович — голова Личаківської районної організації ЛОО «Союз Чорнобиль України»;

— Клюк Ігор Йосипович — голова Шевченківської районної організації ЛОО «Союз Чорнобиль України»;

— Кульчицький Андрій Стефанович — в. о. голови ЛОО «Союз Чорнобиль України».

Фото: ЛОДА

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