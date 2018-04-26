Сьогодні – 32 річниця Чорнобильської трагедії

Сьогодні, 26 квітня, українці та весь світ згадують одну з найстрашніших катастроф за часів існування людства – вибух на Чорнобильській АЕС. Ця подія трапилась рівно 32 роки тому, 26 квітня 1986 року о 1.23 год. за київським часом. Про це повідомляє Львівський портал.

Тоді на Чорнобильській АЕС вибухнув четвертий енергоблок – у довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин.

Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 000 чоловік були евакуйовані із зон забруднення.

Чорнобильська аварія стала подією великого суспільно-політичного значення для СРСР і світу. Це наклало деякий відбиток на хід розслідування її причин. Підхід до інтерпретації фактів і обставин аварії змінювався з часом і повністю єдиної думки не існує досі.

Спершу керівництво УРСР та СРСР намагалося приховати масштаби трагедії, але після повідомлень з Швеції, де на АЕС Форсмарк були знайдені радіоактивні частинки, які були принесені з східної частини СРСР та оцінки масштабів зараження, розпочалася евакуація близько 130 000 мешканців Київської області із забруднених районів. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 000 осіб, насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.

Сьогодні серед туристів стали популярними поїздки у зону Чорнобиля, де природа взяла у свої руки залишене людьми місце.

За інформацією прес-служби Львівської ОДА, у четвер, 26 квітня, на площі біля пам’ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля» (м. Львів, вул. Морозна, 31а), відбудуться заходи з нагоди відзначення 32-ї річниці ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

ПРОГРАМА:

12.00 год – покладання квітів до пам’ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля» під музичний супровід оркестру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

12.15 год – проведення чину панахиди за жертвами аварії на Чорнобильській АЕС.

12.30 год – громадське віче біля пам’ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля».

13.00 год – зустріч керівництва області з постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи в приміщенні кінотеатру «Кінопалац ім. О. Довженка».