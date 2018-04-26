Цього року у мікрорайоні Знесіння капітально відремонтують 12 вулиць. Перелік

Цього року у мікрорайоні Знесіння заплановано капітальний ремонт вулиць на 12 об’єктах. Буде відремонтовано дороги площею 15 716 м2. Загальна вартість цих робіт становить 12 млн. 379 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У 2018 році заплановано провести ремонт вулиць мікрорайону Знесіння на 12 об’єктах:

— вул. Падури — 318 м2 — вартість 368 тис. грн;

— вул. Металістів — 1 700 м2 — вартість 1,9 млн. грн;

— вул. Сушкевича — 674 м2 — вартість 840 тис. грн;

— вул. Черкаська — 800 м2 — вартість 350 тис. грн;

— вул. Бринського — 700 м2 — вартість 300 тис. грн;

— вул. Юнацька — 620 м2 — вартість 300 тис. грн;

— вул. Грядкова — 890 м2 — вартість 250 тис. грн;

— вул. Черника — 414 м2 — вартість 496 тис. грн;

— вул. Кордуби — 2 700 м2 — вартість 700 тис. грн;

— вул. Старознесенська (від вул. Почаївська до вул. Букова) — 1 800 м2 — вартість 1,2 млн. грн;

— вул. Лодія — 900 м2 — вартість 700 тис. грн;

— вул. Новознесенська-тротуар — 4 200 м2 — вартість 4,9 млн. грн.

«Загальна вартість цих робіт становить 12 млн. 379 тис. грн. Площа відремонтованих доріг становитиме 15 716 м2. Вже розпочаті роботи на 3 об’єктах — це на вул. Падури, вул. Сушкевича та вул. Черника. Великий об’єм робіт буде виконано на вул. Новознесенській по облаштуванню нового тротуару з двох боків вулиці. Ремонтні роботи виконують підрядні організації на замовлення Личаківської районної адміністрації», — розповів Ярослав Сеньків, начальник відділу комунального господарства Личаківської РА.