Цими вихідними у Самборі відбудеться пластова спартакіада

У Самборі 28-29 квітня відбудеться традиційна Окружна спартакіада Львівської округи Пласту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Основною метою Спартакіади є популяризація серед молоді здорового та активного способу життя.

Протягом двох днів учасники матимуть можливість позмагатися в різних спортивних дисциплінах: футзал, волейбол, баскетбол, настільний теніс тощо. Юнацтво зможе отримати порцію яскравих вражень від активно проведених вихідних з користю.

Фінальні ігри та урочисте закриття відбудуться в неділю 29 квітня 2018 року.