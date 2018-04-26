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Цими вихідними у Самборі відбудеться пластова спартакіада

Дарина Смеречанська

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У Самборі 28-29 квітня відбудеться традиційна Окружна спартакіада Львівської округи Пласту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Основною метою Спартакіади є популяризація серед молоді здорового та активного способу життя.

Протягом двох днів учасники матимуть можливість позмагатися в різних спортивних дисциплінах: футзал, волейбол, баскетбол, настільний теніс тощо. Юнацтво зможе отримати порцію яскравих вражень від активно проведених вихідних з користю.

Фінальні ігри та урочисте закриття відбудуться в неділю 29 квітня 2018 року.

 

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