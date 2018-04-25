Зустріч Тезе у Львові: містян закликають бути максимально відкрити до паломників

У Львові вперше в Україні з 27 квітня до 1 травня 2018 року відбудеться зустріч молодих християн Тезе. Ця подія збере у Львові кілька тисяч паломників з усієї Європи, для кожного з яких у місті вже знайшли поселення. Усіх містян запрошують долучатись до молитовних зустрічей, а також бути максимально відкритими до паломників та, за необхідності, всіляко допомагати їм під час їхнього перебування у місті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«З 27 квітня до 1 травня у Львові відбудеться молодіжна зустріч Тезе, яка вперше відбувається в Україні у Львові. Очікуємо близько 2 тисяч молодих людей, які приїхали з дуже багатьох континентів до Львова.

Ключові локації, де відбуватимуться заходи, це є спорткомплекс СКА, а також площа навпроти головного корпусу університету Івана Франка. Специфіка є в тому, що значна частина людей, яка приїхала, буде жити по сім’ях. Тобто фактично розпорошеність є по всьому місту, тому велике прохання до всіх максимально бути привітними, відкритими. Адже молоді люди будуть користуватися громадським транспортом, будуть відвідувати публічні місця нашого міста. Тому якщо учасник не зможе дати собі раду і буде у вас щось запитувати, то просимо допомагати, щоб справді бути відкритими до паломників. Адже всі ми є носіями інформації про наше місто, про нашу релігію і про нашу країну», — зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Зокрема, у програмі зустрічі Тезе — загальні молитовні зустрічі, які пройдуть на велотреку СКА, що на вул. Клепарівській, 39. Кожного для будуть воркшопи, семінари, відбудуться «майстерні» з культури, мистецтва, історії, екскурсії храмами та іншими визначним пам’яткам Львова. Буде задіяно більше ніж 30 локацій в центральній частині міста. Ще однією великою локацією буде парк Івана Франка — там централізовано роздаватимуть їжу двічі на день для усіх учасників зустрічі.

Для кожного учасника передбачено мапу міста з позначенням головних локацій, а також прототип єдиного квитка, якими учасники будуть оплачувати за проїзд у транспорті.

Це перша регіональна зустріч Тезе в Україні, і вона отримала підтримку та благословення від усіх християнських конфесій.

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