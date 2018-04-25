У трьох бізнес-центрах Львова знову шукають вибухівку

На електронну пошту управління безпеки міста Львова надійшло повідомлення про замінування трьох бізнес-центрів у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Управління безпеки міста повідомило відповідні служби. Зараз бізнес-центри обстежують, людей евакуйовують.

Зокрема, повідомлено про замінування:

— Бізнес-центру «Таурус» на вул. Героїв УПА 73;

— Бізнес-центру «Український капітал» на вул. Промисловій 52;

— Бізнес-центру «Lemberg» на вул. Б. Хмельницького, 176.

Варто зазначити, що це вже п’яте повідомлення про замінування цих трьох бізнес-центрів.