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У трьох бізнес-центрах Львова знову шукають вибухівку

Юлія Шпак

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На електронну пошту управління безпеки міста Львова надійшло повідомлення про замінування трьох бізнес-центрів у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Управління безпеки міста повідомило відповідні служби. Зараз бізнес-центри обстежують, людей евакуйовують.

Зокрема, повідомлено про замінування:

— Бізнес-центру «Таурус» на вул. Героїв УПА 73;

— Бізнес-центру «Український капітал» на вул. Промисловій 52;

— Бізнес-центру «Lemberg» на вул. Б. Хмельницького, 176.

Варто зазначити, що це вже п’яте повідомлення про замінування цих трьох бізнес-центрів.

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