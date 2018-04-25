У Львові перехожий затримав зловмисника, який напав на 61-річного чоловіка

У Львові перехожий затримав зловмисника-рецидивіста, причетного до пограбування. Ставши очевидцем скоєння злочину, чоловік не розгубився, затримав зловмисника та передав його працівникам поліції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 24 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про пограбування, що сталось близько 21.00 на вулиці Володимира Великого у Львові. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Як встановили поліцейські, на 61-річного львів’янина на вулиці напав зловмисник, завдав йому кілька ударів, спричинивши тілесні ушкодження та намагався заволодіти його сумкою. Очевидцем цього став перехожий, котрий не розгубився, припинив правопорушення, затримав нападника та передав його працівникам поліції, котрі прибули на місце події.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився раніше судимий за скоєння подібних злочинів 30-річний львів’янин.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводиться досудове розслідування. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.