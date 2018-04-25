У Львові оприлюднили список агентів-хабародавців, що нібито працюють на правоохоронців

Сьогодні, 25 квітня, у Львові оприлюднили список із дев’яти агентів-хабародавців, за допомогою яких правоохоронні органи нібито борються з корупцією. Про це йшлося під час прес-конференції «Кому служать агенти-хабародавці на Львівщині? Імена провокаторів та їхніх жертв. Історії гучних провокацій від потерпілих», передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповіла правозахисниця Наталія Ван Доеверен, протягом півтора року їй вдалося напрацювати перелік осіб-хабародавців, які працюють на правоохоронні органи Львівщини, аби ті показували, що борються із корупцією.

«Ми пропонуємо антологію підстав і роботи агентів поліцейських та прокуратури у Львівській області. Це є титанічна робота, якою я волею долі працювала упродовж півтора року. Це є авторські речі, які можуть стати основою будь-якої дисертації. Це взагалі є питанням національної безпеки, злочинної діяльності органів МВС, це питання злочинної діяльності і покриття злочинів прокуратурою України. Це є очевидним фактом», – зазначила Наталія Ван Доеверен.

Також вона зазначила, що саме завдяки таким агентам правоохоронні органи імітують боротьбу з корупцією.

«В Україні триває боротьба із корупцією. Суспільство має значний запит на цю боротьбу із корупцією, адже ми пережили вже дві революції і втомилися жити в тих умовах, які були впродовж останніх 25 років. Незрозумілим є лише те, що вся ця антикорупційна метушня дуже часто залишається виключно метушнею, фейковою роботою для показників та для громадськості. Наші правоохоронці імітують боротьбу з корупцією і як наслідок самі мовою підконтрольних агентів створюють підстави та рапортують про затриманого хабарника», – підкреслила Наталія Ван Доеверен.

Вона зауважила, що сама пройшла шлях від підозрюваної до обвинуваченої в отриманні хабара. Відтак взялась дослідити діяльність так званих агентів-хабарників.

«Я пройшла уже півторарічний шлях захисту, будучи підозрюваною, а згодом обвинуваченою у хабарництві. На власній шкірі вивчивши, хочу сказати, що дуже важко захищатися, коли у справі працює агент. Агент – це завжди ляльковід. Він завжди буде говорити те, що скаже йому поліція або прокуратура. Агенти використовуються неодноразово і багаторічно. Є люди, які працюють хабародавцями по 5-10 років.

Загалом проаналізувавши роботу цих системних агентів, хочу сказати, що на 9 системних агентів на Львівщині припадає 43 кримінальні справи. Мотивація діяльності таких агентів, якщо мова йде про посадову особу, – заволодіти посадою. Часто це може бути й питання політичної кон’юнктури, зведення порахунків із конкурентами, також рейдерське захоплення підприємств», – пояснила Наталія Ван Доеверен.

За її словами, львівські агенти-хабародавці є або представниками бізнесу, ФОПами, або ж самі є підсудними на той момент, коли розпочинають свою діяльність.

Всі дані щодо так званих агентів, за словами Наталії Ван Доеверен, вдалося отримати з Єдиного реєстру судових справ, а також завдяки особистому спілкуванню з людьми, що постраждали від дій самих агентів:

«Вся ця інформація – це продукт півторарічної роботи. Це не є конфіденційна інформація, всі ці справи з номерами і датами взяті з реєстру судових справ. Хто є заявником у справі, я довідувалась у самих жертв. Здебільшого люди зі мною співпрацювали, адже це є питанням їхньої честі та репутації, вони зацікавлені у тому, щоб відновити справедливість».

Водночас адвокат Наталії Ван Доеверен Валерія Коломієць зауважила, що наслідком оприлюднення списку агентів-хабародавців мають стати відкриті кримінальні провадження.

«Почувши всю цю інформацію, яку надала сьогодні Наталя Романівна, хотілось би, щоб компетентні правоохоронні органи порушили відповідні кримінальні справи. Чому це важливо? Бо мова йде про знівечені життя, знищені кар’єри. На мою думку, сьогодні ми говоримо навіть про більше – про безпеку держави. Адже під егідою державної влади діє, скоріш за все, не одне ймовірне злочинне угрупування, яке відробляє замовні справи, що або політично, або особистим чином вмотивовані», – підсумувала Валерія Коломієць.

Зазначимо, сама Наталія Ван Доеверен є колишньою заступницею головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні. У листопаді два роки тому її затримали начебто на отриманні хабара. Згодом з’явилися ще двоє осіб, які заявляли що давали їй гроші.

Сама Наталія Ван Доеверен вже більше року у суді доводить, що усі свідчення проти неї є неправдою, а вся справа є сфабрикованою. Замовником цієї справи вона вважає Михайла Гичку – директора Львівської обласної клінічної лікарні, депутата Львівської обласної ради від БПП та свата нардепів братів-Дубневичів.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно відбувся конкурс із обрання нового директора Львівської обласної клінічної лікарні, у якому переміг Михайло Гичка. Свою кандидатуру подавала і сама Наталія Ван Доеверен, однак комісія відхилила її через неподання повного пакету документів на конкурс. Наталія Ван Доверен обурилась результатами конкурсу, назвавши їх виборами без вибору.