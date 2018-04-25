«Найкращий читач 2018»: у Львові відбудеться обласний етап Всеукраїнського конкурсу

Завтра, 26 квітня, у Львівській обласній бібліотеці для дітей відбудеться обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач 2018». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У конкурсі візьмуть участь 49 школярів із різних районів Львівської області.

Учні 6-х та 7-х класів виборюватимуть між собою право отримати звання найкращого читача України і стати учасником 11 Дитячого Форуму, який відбудеться 10-13 травня.

Це – один з найбільших фестивальних заходів в Україні для дітей та їхніх батьків. Цього року відвідувачі потраплять до чарівного Королівства «Буквордс», подорожуватимуть тематичними землями королівства та збиратимуть ключі від нього.

Початок конкурсу об 11 годині.

До складу журі конкурсу входитимуть представники департаменту та ГО “Форум видавців”, дитячі письменники Оксана Думанська й Олександр Зімба.

План проведення конкурсу «Найкращий читач – 2018»:

11.00-12.00 – конкурсанти виконують письмові завдання;

12:30 – виступ спеціального гостя заходу – музиканта, фронтмена гурту “Paulman” та неперевершеного виконавця джазових пісень Френка Сінатри – Павла Ільницького;

13:30 – підбиття підсумків і оголошення двох переможців.

Контактні особи – Лілія Русакова, тел.: 235-87-46, 063-622-31-53 або Галина Гошко, тел.: 097-86-94-321.