Мешканця Львівщини, який до смерті побив свого односельчанина, взяли під варту

Зловмисника, котрий наніс односельцю смертельні тілесні ушкодження, триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Радехівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 47-річного місцевого мешканця, який підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого).

«Цьогоріч у квітні, під час Великодніх свят, в одному із сіл Радехівщини у власному будинку виявлено 57-річного чоловіка без ознак життя. У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік помер від заподіяних тілесних ушкоджень. Коли потерпілого виявили правоохоронці, його ноги та руки були зв’язані скотчем, а речі в будинку розкидані», – йдеться у повідомленні.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій з’ясувалось, що до вчинення цього злочину причетний односільчанин померлого, який проник у помешкання з метою заволодіння цінним майном.

На даний час зловмиснику повідомлено про підозру, а також ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, що остаточну кваліфікацію діям підозрюваного буде надано після проведення слідчих дій та експертиз.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.