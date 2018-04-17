На Львівщині поліцейські затримали грабіжника-вбивцю

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, котрий наніс односельцю смертельні тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

На оперативну лінію «102» 9 квітня близько 10.25 зателефонувала 62-річна мешканка Бродівського району. Жінка повідомила, що знайшла свого 57-річного односельчанина, інваліда другої групи, без ознак життя у його власному будинку.

Слідчо-оперативна група Бродівського відділення поліції, прибувши на місце події, попередньо встановила, що чоловік помер від заподіяних тілесних ушкоджень в котрийсь із днів Великодніх свят. Його ноги та руки були зв’язані скотчем, а речі в будинку порозкидано.

«Працівники Бродівського відділення поліції та карного розшуку області вжили усі можливі заходи для розкриття цього злочину. Чоловік жив самотньо, спиртним не зловживав, ворогів начебто не мав. Зловмисник зайшов у будинок без перешкод, оскільки на дверях та вікнах пошкоджень виявлено не було. В результаті проведення слідчо-оперативних дій встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 47-річний односільчанин померлого, який проник у помешкання з метою заволодіти його майном», – повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.